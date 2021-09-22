/651387/عاجل-خصم-300-ألف-جنية-من-كل-لاعب-بالأهلي-والجهاز-الفني-بعد-خسارة-السوبر-المصري

قرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، خصم مبلغ 300 ألف جنية من كل لاعبي الفريق والجهاز الفني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل

وخسر الأهلي أمام طلائع الجيش بنتيجة 3/2 بركلات الجزاء الترجيحية.

وجاء بيان الأهلي كالتالي:

انطلاقا من ثوابت النادي، وفي ظل الدعم الكبير الذي يتم توفيره لمنظومة الفريق الأول لكرة القدم لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره، قرر الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة والمشرف على قطاع كرة القدم، خصم مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول، وخصم مثلها من مدير الكرة وكل عضو بالجهاز الفني، وبنسب من بقية أعضاء الجهاز الإداري والطبي وفقا لرواتبهم. وذلك بعد أداء الفريق في مباراة السوبر مساء اليوم، الذي لم يكن يتناسب على الإطلاق مع القدرات الفنية الكبيرة التي يمتلكها هؤلاء اللاعبون وجهازهم الفني والإداري والطبي.

كما قرر اتخاذ بعض الإجراءات الأخرى في ذات الاتجاه، لحين عودة كل عنصر لتقديم المردود الذي يستحقه النادي وجماهيره.

محمد عمر: بيتسو موسيماني «مدرب مهزوز» وما حدث خلال لقاء السوبر غير مفهوم

أكد محمد عمر، نجم الاتحاد السكندري السابق، أن طلائع الجيش أستحق الفوز ببطولة السوبر المصري على حساب الأهلي.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر “أون تايم سبورتس” موسيماني مدرب مهزوز، وهذا ما ظهر عليه خلال اللقاء، وأي مدرب يمتلك هذا الكم الكبير من اللاعبين ولا يحقق الفوز فإنه يكون له النصيب الأكبر في تحمل الهزيمة”.

وتابع” عبد الحميد بسيوني أستحق اللقب للمرة الأولى في عالم التدريب كمدير فني، وأيضا لفريق طلائع الجيش، وهذا الإنجاز هام للغاية سيتم البناء عليه للمستقبل”.

وواصل” محمد بسام كان له الكلمة العليا في لقاء السوبر وتمكن من التصدى لـ 3 ركلات جزاء هامة وفاصلة خلال اللقاء وأيضا بجانب خط دفاع الفريق”.

وزاد” أهنئ طلائع الجيش ودفاع الفريق الذي كان متواجد العام الماضي، وأن ما يحدث حاليا يمثل طفرة كبيرة للفريق، والأهم المنافسة لأ، لديهم فريق كبير للغاية”.

واختتم” طريقة لعب موسيماني خلال المباراة لم تكن متوقعة وغير مفهومة، ولا يصح هذا الأمر أن يكون هذا شكل وأداء النادي الأهلي”.