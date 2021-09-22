/651389/رضا-عبد-العال-كنت-متأكد-من-خسارة-الأهلي-لكأس-السوبر-الأفريقي-وموسيماني-مدرب-عادي

أكد رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن طلائع الجيش أستحق الفوز ببطولة السوبر المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة تن" كنت واثق من فوز طلائع الجيش بالفوز ببطولة السوبر المصري، والإعلام وجميع الأمور كانت مهيئة للفوز بالدوري، وهذا سبب التأكيد للفوز للجيش".

وتابع" موسيماني تعالى على الكرة اليوم، بعد الخسارة لأنه لم يكن موفقا خلال المباراة، وما حدث كان متوقعا".

وواصل" لماذا لعب حسين الشحات وطاهر محمد طاهر، فلا يوجد أي سبب للعب طاهر لأنه لم يقدم أي مستوى جيد خلال الفترة الأخيرة".

وأكمل" لويس ميكيسوني قدم مباراة جيدة، وكان يستحق اللعب على حساب الشحات وطاهر، وطريقة اللعب الخاصة بهم غير مفهومة".

وزاد" السولية هو نجم اللقاء من جانب الأهلي، وزياد السيسي الأفضل من فريق طلائع الجيش، ولابد أن تكون هناك تواجد للاعبي طلائع الجيش في تجمع منتخب مصر القادم".

واختتم" هناك لاعبون في الأهلي لا يستحقوا للتواجد في منتخب مصر من الأهلي، وحمدي فتحي لا يتواجد داخل أرض الملعب من الإصابة التي لحقت به والزواج".

محمد عمر: بيتسو موسيماني «مدرب مهزوز» وما حدث خلال لقاء السوبر غير مفهوم

أكد محمد عمر، نجم الاتحاد السكندري السابق، أن طلائع الجيش أستحق الفوز ببطولة السوبر المصري على حساب الأهلي.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر “أون تايم سبورتس” موسيماني مدرب مهزوز، وهذا ما ظهر عليه خلال اللقاء، وأي مدرب يمتلك هذا الكم الكبير من اللاعبين ولا يحقق الفوز فإنه يكون له النصيب الأكبر في تحمل الهزيمة”.

وتابع” عبد الحميد بسيوني أستحق اللقب للمرة الأولى في عالم التدريب كمدير فني، وأيضا لفريق طلائع الجيش، وهذا الإنجاز هام للغاية سيتم البناء عليه للمستقبل”.

وواصل” محمد بسام كان له الكلمة العليا في لقاء السوبر وتمكن من التصدى لـ 3 ركلات جزاء هامة وفاصلة خلال اللقاء وأيضا بجانب خط دفاع الفريق”.

وزاد” أهنئ طلائع الجيش ودفاع الفريق الذي كان متواجد العام الماضي، وأن ما يحدث حاليا يمثل طفرة كبيرة للفريق، والأهم المنافسة لأ، لديهم فريق كبير للغاية”.

واختتم” طريقة لعب موسيماني خلال المباراة لم تكن متوقعة وغير مفهومة، ولا يصح هذا الأمر أن يكون هذا شكل وأداء النادي الأهلي”.