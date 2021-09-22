رضا عبد العال: موسيماني «ظالم» وكهربا يستحق اللعب أساسياً.. وبسيوني أصبح عقدة الجنوب أفريقي

/651390/رضا-عبد-العال-موسيماني-ظالم-وكهربا-يستحق-اللعب-أساسيا-وبسيوني-أصبح-عقدة-الجنوب-أفريقي

أكد رضا عبد العال، نجم الأهلي السابق، أن محمود كهربا مظلوم في الأهلي دائما مع بيتسو موسيماني".

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر "قناة تن" لو حصل محمود كهربا على نصف الفرص التي يحصل عليها حسين الشحات وطاهر محمد طاهر لتواجد بصفة أساسية مع الفريق بصفة مستمرة".

وتابع" عبد الحميد بسيوني أصبح عقدة بيتسو موسيماني، ولا يستطيع الفوز عليه وما حدث خلال المباراة متوقع نظرا لغرور موسيماني".

وتابع" موسيماني قام بإشراك والتر بواليا الموسم الماضي وخسر الفريق جهود اللاعب، وحاليا يوجد لاعبون على أعلى مستوى وغير جيدين للفريق، فلماذا يتم إشراكهم خلال المباريات".

واختتم" ثقة موسيماني الكبيرة هي السبب في خسارة المباراة ويجب التفكير بشكل جيد في الفترة القادمة لأنها ستكون صعبة للغاية على الفريق، والفرق التي تلعب أمام الأهلي بشكل دفاعي لا يتمكن من تحقيق الفوز".

رضا عبد العال: كنت متأكد من خسارة الأهلي لكأس السوبر الأفريقي.. وموسيماني مدرب عادي

أكد رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن طلائع الجيش أستحق الفوز ببطولة السوبر المصري.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة تن" كنت واثق من فوز طلائع الجيش بالفوز ببطولة السوبر المصري، والإعلام وجميع الأمور كانت مهيئة للفوز بالدوري، وهذا سبب التأكيد للفوز للجيش".

وتابع" موسيماني تعالى على الكرة اليوم، بعد الخسارة لأنه لم يكن موفقا خلال المباراة، وما حدث كان متوقعا".

وواصل" لماذا لعب حسين الشحات وطاهر محمد طاهر، فلا يوجد أي سبب للعب طاهر لأنه لم يقدم أي مستوى جيد خلال الفترة الأخيرة".

وأكمل" لويس ميكيسوني قدم مباراة جيدة، وكان يستحق اللعب على حساب الشحات وطاهر، وطريقة اللعب الخاصة بهم غير مفهومة".

وزاد" السولية هو نجم اللقاء من جانب الأهلي، وزياد السيسي الأفضل من فريق طلائع الجيش، ولابد أن تكون هناك تواجد للاعبي طلائع الجيش في تجمع منتخب مصر القادم".

واختتم" هناك لاعبون في الأهلي لا يستحقوا للتواجد في منتخب مصر من الأهلي، وحمدي فتحي لا يتواجد داخل أرض الملعب من الإصابة التي لحقت به والزواج".