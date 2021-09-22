/651391/عروسة-في-الجنة-أهالي-طما-بسوهاج-يؤدون-صلاة-الغائب-على-ابنتهم-بعد-فشل-استخراج-جثمانها-الغارقة-صور

قام المئات من أهالي طما بتأدية صلاة الغائب على ابنتهم الغارقة في النيل صلاه الغائب علي نهر النيل أسفل الكوبري، ويرجع لك إلي عدم تمكن فرق الغطس علي مدار 12 يوما خلال عمليات البحث في مياه النيل ناحية مركز طما شمال محافظة سوهاج،من العثور علي جثة الفتاة لقيت مصرعها غرقًا في مياه النيل عقب خروجها للتنزه مع أسرتها قبل زفافها الذي كان مقررًا له بعد 15 يومًا.

بدأت الواقعة عقب تلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطار من مركز شرطة طما يفيد بغرق شخصين، في مياه أثناء خروجهما للتنزه بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين، غرق كل من «نصري. م»، 18 عامًا، و«نصرة.ح.ق»، 17 عامًا، خطيبة شقيقه، يقيمان بدائرة المركز، أثناء خروجهما للتنزه، برفقة أهليهما، أثناء وجودهما على حافة النيل انزلقت قدميهما ولقيا مصرعهما غرقًا.

وتبين من خلال الفحص أنه أثناء وجود المذكورة على حافة المياه انزلقت قدماها، وحاول شقيق خطيبها إنقاذها إلا أنه لقي مصرعه غرقًا معها.

تم انتشال جثة الشاب، بينما استمر البحث داخل النيل على مدار 12 يوما متواصلة، للعثور على جثة الفتاة وانتشالها، ولم تتمكن الفرق من العثور على الجثة حتى الآن، يشارك في البحث النهري، قوات الانقاذ النهري بسوهاج وفريق الغطاس هشام الشوبكي من المنصورة وفريق غطاسين الخير من الشرقية وغطاس من جهة حكومية.