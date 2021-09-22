فيديو - محلب ناعيا المشير طنطاوى : كان عفيف اللسان وحمى مصر من مؤامرة كبيرة

جدة - نرمين السيد - قدم المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، العزاء لـ القوات المسلحة والشعب المصرى فى وفاة المشير البطل محمد حسين طنطاوى، القائد العام ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، والذى وافته المنية صباح أمس الثلاثاء.





وقال محلب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى شريف عامر، فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر" الفضائية، إن المشير الراحل حمى مصر والوطن العربى كله من مؤامرة كبيرة للغاية كادت أن تفتك به. وأضاف محلب: "كنت عندما أنظر إلى وجه المشير طنطاوى أرى الجيش المصرى، وجه الجيش المصرى، شخص يضع أمام عينه وطنه فقط، كان يتسم بالحكمة والرحمة، وكان عفيف اللسان، وكان طيب القلب ومنضبطا". واستطرد رئيس الوزراء الأسبق: "الشعب المصرى تشعر وكأنه فقد شيئا كبيرا، الأمر يمثل صدمة على كل أهل البلد، المشير بحكمته وتضحيته وتحمله حمى مصر من مؤامرة لو تمت لكانت دمرت الوطن العربى بأكمله"، مختتما: "كان سندا لنا، وتعلمنا منه الحزم والحسم ورقة اللسان، وندعو الله له بالجنة".

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