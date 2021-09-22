فيديو - المفتى ناعيا المشير طنطاوى : كان فارسا تحمل مسؤوليته بشهامة وشرف

جدة - نرمين السيد - عزى الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، القوات المسلحة والشعب المصرى فى وفاة المشير البطل الراحل محمد حسين طنطاوى، والذى توفى، صباح أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 85 عاما.





وقال فضيلة المفتى، فى مداخلة لـ برنامج يحدث فى مصر، والذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، على قناة "إم بى سى مصر" الفضائية، إن الفقيد الراحل كان فارسا نبيلا من أبناء مصر المخلصين، وتحمل المسؤولية بشهامة وشرف فى ظل ظروف صعبة وعصيبة، نادرا أن تجد من يقوم بهذا العمل فى مثل هذا الوقت. وفاة المشير طنطاوى وأكد مفتى الجمهورية أن الله، سبحانه وتعالى، سخر هذا البطل ورفاقه من أبطال المجلس العسكرى فى 25 يناير 2011، لإنقاذ أرض الكنانة من كل المؤامرات، والدسائس، وإراقة دماء الأبرياء، لافتا إلى أن المشير الراحل قاد الأمور بحكمة كبيرة فى تلك الظروف العصيبة دون خسائر كبيرة.

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