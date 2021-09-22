البحوث الفلكية : اليوم بداية فصل الخريف .. وهذا موعد انطلاق الشتاء

جدة - نرمين السيد - أكدت الحسابات الفلكية التى أجراها معهد البحوث الفلكية أن الاعتدال الخريفى سيبدأ اليوم الأربعاء، ويبلغ طوله 89 يوما، و20 ساعة، و38 دقيقة، إلى أن يبدأ فصل الشتاء فى 21 ديسمبر المقبل، ويبلغ طوله 88 يوما، و23 ساعة، و35 دقيقة.





وكشف المعهد، فى بيان له، أن فصل الصيف 2021 بدأ يوم الإثنين 21 يونيو الماضى، وبلغ طوله 92 يوما، و39 ساعة، و49 دقيقة، وفصل الخريف يبدأ اليوم الأربعاء 22 سبتمبر وطوله 89 يوما و20 ساعة و38 دقيقة. وأشار معهد البحوث الفلكية إلى أن سبب حدوث الفصول الأربعة يرجع أن الشمس تتحرك فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، وهذا المدار يعرف بدائرة البروج، موضحا أنه نتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة، وبالترتيب تكون "الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".

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