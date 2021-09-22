فيديو .. المالية تعلن تفاصيل جدولة مواعيد صرف رواتب الموظفين

وقال، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة القناة الأولى بـ التليفزيون المصرى، ويقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، إن هذا الأمر يهدف إلى منع التكدس على ماكينات الـ ATM وتسهيل عملية استلام الرواتب.
جدولة صرف رواتب الموظفين
وأشار إبراهيم إلى أنه لن يتم تأخير صرف الرواتب للموظفين بالحكومة بسبب هذا الإجراء، بل سنقدم المواعيد للبعض بهدف التيسير على المواطنين، لافتا إلى أن وزارة المالية تعمل على فكرة الشمول المالى، وتسجيل عمليات صرف الرواتب بطريقة إلكترونية بهدف راحة العاملين والمواطنين.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أعلن أنه سيتم بدءًا من الأمس 21 سبتمبر، صرف مرتبات شهر سبتمبر الجارى، وقد تم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على 5 أيام خلال هذا الشهر، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين فى ماكينات الصرف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
وأهاب بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية صرف مرتبات شهر سبتمبر، بما يسهم فى تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلى بقدر الإمكان.
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