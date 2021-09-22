طقس الأربعاء .. شبورة كثيفة على بعض الطرق ورياح متقطعة .. القاهرة 35

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأربعاء، حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .. بينما يكون معتدل الحراراة ليلا على الأنحاء كافة.





وكشفت الأرصاد وجود شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. حالة الطقس اليوم ولفتت إلى وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات مُتقطعة. وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر : العظمى الصغرى القاهرة 35 23 الاسكندرية 31 24 وادى النطرون 35 23 طنطا 34 23 شبين الكوم 35 23 دمنهور 34 23 بلطيم 31 24 مطروح 31 23 السلوم 32 22 سيوة 37 20 بورسعيد 32 25 دمياط 31 22 الزقازيق 36 23 المنصورة 34 22 الاسماعيلية 36 22 السويس 36 23 العريش 31 23 رفح 31 22 رأس سدر 36 21 نخل 34 16 نويبع 36 27 طابا 35 25 كاترين 31 17 الطور 35 26 شرم الشيخ 37 27 الغردقة 37 26 مرسى علم 37 27 الفيوم 35 23 بنى سويف 36 23 المنيا 36 23 أسيوط 37 22 سوهاج 38 24 قنا 40 25 الأقصر 41 25 أسوان 41 25 ادفو 42 24 أبوسمبل 41 24 الوادى الجديد 41 22 شلاتين 38 27 حلايب 33 28

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