/651393/مواعيد-مباريات-اليوم-الأربعاء-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الأربعاء العديد من المباريات الهامة فى مختلف ملاعب العالم بالبطولات أبرزها مواجهة ريال مدريد مع ريال مايوركا في الدوري الإسباني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: مواعيد مباريات الدوري الإسباني تقام مباراة إشبيلية أمام فالنسيا السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 1 تقام مباراة ريال مدريد أمام ريال مايوركا العاشرة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium تقام مباراة فياريال أمام إلتشى العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 1 مواعيد مباريات الدوري الإيطالي تقام مباراة ساليرنيتانا أمام هيلاس فيرونا السادسة والنصف مساء تقام مباراة سبيزيا أمام يوفنتوس السادسة والنصف مساء على Lega Serie A YouTube تقام مباراة كاليارى امام إمبولى التاسعة إلا ربع مساء تقام مباراةميلان أمام فينيزيا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء على Lega Serie A YouTube مواعيد مباريات الدوري الفرنسي تقام مباراة ميتز أمام باريس سان جيرمان في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports Connect مواعيد مباريات الدوري التركي قيصري سبور أمام جالاتا سراى في تمام السابعة مساء مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية مانشستر يونايتد أمام وست هام التاسعة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium تشيلسي أمام أستون فيلا التاسعة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium ارسنال أمام ويمبلدون التاسعة إلا ربع مساء وولفرهامبتون توتنهام هوتسبير – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD Xtra 1 ميلوول أمام ليستر سيتى في تمام التاسعة إلا ربع مساء

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