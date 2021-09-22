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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأربعاء العديد من المباريات الهامة فى مختلف ملاعب العالم بالبطولات أبرزها مواجهة ريال مدريد مع ريال مايوركا في الدوري الإسباني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

تقام مباراة إشبيلية أمام فالنسيا  السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 1

تقام مباراة ريال مدريد  أمام ريال مايوركا  العاشرة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

تقام مباراة فياريال أمام إلتشى  العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

تقام مباراة ساليرنيتانا أمام هيلاس فيرونا  السادسة والنصف مساء

تقام مباراة سبيزيا أمام يوفنتوس  السادسة والنصف مساء  على Lega Serie A YouTube

تقام مباراة كاليارى امام إمبولى  التاسعة إلا ربع مساء

تقام مباراةميلان أمام فينيزيا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء  على Lega Serie A YouTube

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

تقام مباراة ميتز أمام باريس سان جيرمان في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports Connect

مواعيد مباريات الدوري التركي

قيصري سبور أمام جالاتا سراى في تمام السابعة مساء

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

مانشستر يونايتد أمام وست هام  التاسعة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

تشيلسي أمام أستون فيلا  التاسعة إلا ربع مساء  على قناة beIN Sports 3 HD Premium

ارسنال أمام ويمبلدون التاسعة إلا ربع مساء

وولفرهامبتون  توتنهام هوتسبير – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD Xtra 1

ميلوول أمام ليستر سيتى في تمام التاسعة إلا ربع مساء

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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