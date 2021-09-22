/651394/موعد-مباراة-جالاتا-سراي-أمام-قيصري-سبور-والتشكيل-المتوقع

يحل نادي جالاتا سراي ضيفًا ثقيلاً على قيصري سبور في الجولة السادسة من الدوري التركي 2021-22،واليت من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

خسر جلطة سراي مباراته الأخيرة في الدوري من ألانيا سبور، وهي الخسارة الأولى له في الموسم الجديد، وبعدها تراجع للمركز التاسع برصيد 8 نقاط.

أما نادي قيصري سبور فيحتل المركز العاشر في ترتيب الدوري التركي برصيد 7 نقاط، وذلك بعد أن حقق انتصارين وتعادل وخسر مباراتين من 5 مباريات خاضها حتى الآن.

تشكيل جالاتا سراي المتوقع

في حراسة المرمي: فيرناندو موسليرا باتريك فان آنهولت - فيكتور نيلسون - كريستيان لوينداما - دياندريه يدلين بيركان كوتلو - تايلان أنتاليالي - ألكساندرو تشيكالداو محمد أكتورك أوغلو - هلال ديرفيش أوغلو - أوليمبيو موروتان.

القنوات الناقلة

وستذاع مباراة جلطة سراي التركي ضد لاتسيو الايطالي عبر الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا، فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شبكة قنوات bein sports وستخصص قناة بي ان سبورت1 beIN Sports HD لإذاعة اللقاء

رسالة مدرب جالاتا سراي لمصطفى محمد

قال مدرب جالاتا سراي التركي في مؤتمر صحفي للحديث عن إستعدادات ، “مستقبل مصطفى محمد يحدده اللاعب سواء بالبقاء فى فريق جالاتا سراي من عدمه”.

أضاف فاتح تريم، “من حق النادى استغلال بند التعاقد النهائي مع مصطفى محمد قبل نهاية يونيو 2022 لكن الأمر متروك للاعب”.

وهو ما يعد رسالة واضحة للنجم المصري مصطفي محمد، بأن يقدم أقصي ما لديه في الموسم الجديد 2021-2022، للقدرة علي الإستمرار مع جالطة سراي التركي.

جالاتا سراي يودع دوري أبطال أوروبا

وخسر جالاتا سراي بمشاركة مصطفى محمد المباراة الثانية بنتيجة هدفيين مقابل هدف وحيد ، ليودع الفريق التركي منافسات دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة أمام أيندهوفن بسداسية مقابل هدفيين بمجموع المواجهتين.