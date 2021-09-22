/651395/موعد-مباراة-مانشستر-يونايتد-القادمة-والقنوات-الناقلة

يدخل فريق وست هام على ملعب لندن الأولمبي نظيره مانشستر يونايتد في قمة مرتقبة بالجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسيشهد اللقاء الظهور الثاني للبرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، في الدوري الإنجليزي، بعد ظهوره في المباراة الماضية أمام نيوكاسل وتسجيله هدفين خلال اللقاء، هذا بجانب لقاء لعبه بقميص الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا، أمام يونج بويز السويسري.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع

دافيد دي خيا لوك شاو - رافاييل فاران - هاري ماجواير - آرون بيساكا نيمانيا ماتيتش - بول بوجبا أنتوني مارسيال - برونو فيرنانديش - جادون سانشو كريستيانو رونالدو.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، برصيد 10 نقاط؛ إذ تراجع من الصدارة للمركز الثالث بعد المباريات السبع التي أقيمت أمس السبت، بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، في حين يحتل وست هام المركز الثامن في جدول الدوري برصيد 8 نقاط.

شهد اللقاء تسجيل البرتغالى كريستيناو رونالدو هدفاً لصالح اليونايتد ، فى الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة سحرية من مواطنه برونو فيرناينديز، ليضعها رونالدو بين أقدام حارس يونج بويز.

ثم تعادل فريق يانج بويز السويسري في الدقيقة 63 عن طريق اللاعب بوبي نغامالو, لتنتهي احداث الشوط الثاني والمباراة بنتيجة التعادل وحصول كل فريق علي نقطة وحيده.

وكان المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد اولي سولشاير قد بدأ المباراة بتشكيلة مكونة من الآتي: تشكيل مانشستر يونايتد: فى حراسة المرمى: دي خيا. خط الدفاع: ماجوير، لينلدوف، وان بياساكا، لوك شاو. خط الوسط: فان دبيك، بوجبا، فريد. خط الهجوم: برونو فيرنانديز، سانشو، رونالدو.

تضم المجموعة السادسة من مجموعات دوري ابطال اوروبا لكرهة القدم كلاً من : نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ونادي يانج بويز السويسري ونادي أتالانتا الإيطالي وفياريال الاسباني. ويسعي البرتغالي كريستيانو رونالدو الي قيادة فريقه للحصول علي لقب دوري ابطال اوروبا والذي يغيب عن خزائن النادي منذ عام 2008.

الجدير بالذكر ان نادي مانشستر يونايتد تمكن من تحقيق الفوز في اخر مباراة محلية بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدف وحيد علي حساب نادي نيوكاسل يونايتد, احرز اهداف اللقاء كريستيانو رونالدو هدفين,وبرونو فرناديز هدف، جرينوود هدف.