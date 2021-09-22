فيديو.. محافظ الشرقية: افتتاح 6 مشروعات بتكلفة 34 مليون جنيه خلال أيام

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه خلال شهر سبتمبر يتم الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة، مشيرا إلى أن تم وضع خطة لافتتاح العديد من المشروعات بالمحافظة بلغ عددها 190 مشروعا بتكلفة 2 مليار جنيه بجميع القطاعات، مشيرا إلى إنه تم الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات سيتم افتتاحهم خلال الأيام القليلة المقبلة بتكلفة 34 مليون جنيه





وأضاف غراب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الأبنية التعليمية كان نصيبها 39 مشروعا بتكلفة 390 مليون جنيه، مشيرا إلى أن تم تنفيذ 12 مشروعا فى مياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة مليار جنيه. ولفت إلى الانتهاء من 23 مشروعا فى مجال الطرق بطول 80 كيلو بتكلفة 330 مليون جنيه.

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