أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة تسير شركة مصر للطيران 67 رحلة جوية لنقل 7809 ركاب لعدد من الوجهات المحلية والعالمية، تشمل تسيير 43 رحلة دولية، و21 رحلة داخلية؛ بالإضافة إلى 3 رحلات شحن جوى. نيويورك يشارك وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف فى اجتماع وزراء خارجية الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى والأمين العام للأمم المتحدة الذى سيعقد فى نيويورك.

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