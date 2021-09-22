/651396/موعد-مباراة-ريال-مدريد-ضد-مايوركا-في-الدوري-الإسباني

يدخل فريق ريال مدريد أمام مدريد ومايوركا، و ستضيف ستاد سانتياجو بيرنابيو، وذلك في الجولة السادسة من الدوري الإسباني 2021-22، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

لم يخسر الريال في أي مباراة حتى الآن في الدوري منذ بداية الموسم، فقد تعادل في واحدة وفاز بأربع مباريات، ليحتل صدارة الترتيب برصيد 13 نقطة.

أما نادي مايوركا فقد فاز في مباراتين وتعادل اثنتين وخسر واحدة، ليصبح رصيده بذلك 8 نقاط.

تشكيل ريال مدريد المتوقع

في حراسة المرمي: تيبو كورتوا ميجيل جوتييريز - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز كاسيميرو - إدواردو كامافينجا فينيسيوس جونيور - إيسكو - رودريجو كريم بنزيما.

أمبابي

ووفقًا للإذاعة الفرنسية، فإنه تم إبلاغ مبابي في معسكر منتخب فرنسا بموقف ريال مدريد وصرف نظره عن التعاقد معه ، بعدما لم يتلقي الملكي أي رد من إدارة باريس .

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في صيف 2022، ويرغب اللاعب في خوض تجربة جديدة بقميص ريال مدريد ويرفض أي عروض من باريس من أجل التجديد.

وقدم ريال مدريد عرضين لضم مبابي، حيث بلغ الأول قيمة 160 مليون يورو، ووصل الثاني إلى 170 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات بقيمة 10 ملايين يورو.

كشفت قناة TF1 الفرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان رفض عرض ريال مدريد بشأن شراء نجم الفريق الفرنسي، كيليان مبابي ، حيث يعارض ناصر الخليفي، رئيس النادي الفرنسي، بكل شدة فكرة بيع مبابي.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن النادي الباريسي لم يقم بصياغة رد رسمي على عرض ريال مدريد حتى الآن.

فيما تؤكد تقارير فرنسية أخرى أن النادي الملكي قد يرفع عرضه إلى 180 مليونا.

وأشارت إلي أن عدم تجديد مبابي لعقده سيجعل إدارة باريس سان جيرمان تفكر في العرض الإسباني، حتى لا تخسر مبابي بالمجان في الصيف المقبل.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في يونيو العام المقبل، وما زال اللاعب الشاب صاحب الـ 22 عاما رافضا حتى الآن كل عروض التجديد للنادي الباريسي.