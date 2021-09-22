/651397/تعرف-على-موعد-مباراة-الأهلي-القادمة-والقنوات-الناقلة

يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق إنبي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتلقي النادي الأهلي أمس خسارة أمام نظيرة نادي طلائع الجيش في يطولة السوبر المحلي، وحقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين بركلات الجزاء الترجيحية.

بدأ فريق طلائع الجيش بالتسديد عن طريق اللاعب محمد الصباحي وسدد الكرة في شباك محمد الشناوي بنجاح.

ثم ذهب علي معلول لاعب الأهلي لتسديد أول ركلة ليسددها على يمين محمد بسام بطريقة جيدة.

سدد فريق طلائع الجيش الركلة الثانية عن طريق محمد علي الجويني وسددها على يسار محمد الشناوي بكل نجاح.

دخل بدر بانون القادم من مقاعد البدلاء ليسدد الركلة الثانية ويفشل في تسديدها داخل الشباك.

ثم جاء دور عمرو السيسي ليسجل الركلة الثالثة في شباك محمد الشناوي بطريقة جيدة للغاية، ويتقدم الجيش بهدفين مقابل هدف.

ودخل عمرو السولية لتسديد الركلة الثالثة للأهلي ويسددها في منتصف المرمى ليتعادل للأهلي بهدفين لكل فريق.

جاء دور كريم الطيب ليسدد الركلة الرابعة لفريق طلائع الجيش ويتصدى لها محمد الشناوي بطريقة مميزة للغاية.

ودخل محمد مجدي أفشة ليسدد ركلة الجزاء الرابعة للأهلي ويهدرها ويتصدى لها محمد بسام، ويستمر تقدم طلائع الجيش بثلاثة أهداف لهدفين.

جاء دور حسن مجدي ليسدد الركلة الخامسة والحاسمة للجيش ويتصدى محمد الشناوي للركلة الحاسمة.

وأهدر محمد شريف ركلة الجزاء الخامسة للأهلي ويفوز طلائع الجيش بكأس السوبر المصري للمرة الأولى في تاريخ الفريق.

فيما تقام مباراتي دور ال16 لكأس مصر ( الأهلي مع انبي وسموحة مع بيراميدز) يوم 25 سبتمبر، ومباراة دور ال8 بين الفائزين في المباراتين يوم 29 سبتمبر ، على أن تقام مباراة الدور قبل النهائي بين الزمالك وأسوان يوم 2 أكتوبر والمباراة الأخرى بين الفائز في دور الثمانية مع بتروجيت يوم 3 أكتوبر، فيما تقام المباراة النهائية للكأس يوم 19 أكتوبر ، قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز يوم 25 أكتوبر .

مهاجم سموحة للأهلي

أعلن النادى الأهلي عن تعاقده مع حسام حسن رابع صفقاته الصيفية هذا الموسم قادماً من نادي سموحة السكندري، بعد الإعلان عن صفقاته الأولى الثلاثه، بأول صفقة بكريم فؤاد، وبعده بيرسي تاو، وميكويسوني.

أرقام حسام حسن

وشارك حسام حسن في 15 مباراة أحرز خلالها تسعة أهداف قبل الخروج على سبيل الإعارة للعب في صفوف فريق نادي أهلي طرابلس الليبي.

وإجمالاً وصل رصيد حسام حسن في مسيرته في البطولات المختلفة مع جميع الفرق التي دافع عن ألوان قمصانها إلى 199 مباراة 179 مباراة في بطولة الدوري، 154 مباراة منها مع فريق نادي سموحة و26 مباراة مع فريق نادي الداخلية فيما شارك مع نادي طلائع الجيش في 19 مباراة.

وسجل حسام حسن مع فريق نادي سموحة 49 هدفًا فيما تمكن من تدوين هدفين بقميص فريق نادي الداخلية وهدف واحد بقميص طلائع الجيش.