سامح شكرى: مصر لا تدخر وسعا لتحقيق صالح شعب لبنان

جدة - نرمين السيد - أجرى وزير الخارجية سامح شكرى أمس اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى هنأه خلاله على نجاحه فى تشكيل الحكومة اللبنانية متمنيا له كل النجاح فى التعامل مع التحديات الكبيرة التى يواجهها لبنان على ضوء تأزم الوضع الاقتصادى.





ووفقا لبيان وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، أكد شكرى لرئيس الحكومة اللبنانية أن مصر لا تدخر وسعا فى التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق ما فيه صالح شعب لبنان وبهدف إعادة الأوضاع فى هذا البلد الشقيق إلى ما كانت عليه قبل تأزم الوضع، وذلك عبر تقديم الدعم فى مختلف المجالات التى من شأنها دفع الاقتصاد قدما وإيجاد حلول لمشكلة الطاقة. ودعا الرئيس ميقاتى وزير الخارجية لزيارة لبنان فى أقرب فرصة على ضوء العلاقات المتينة التى تربط البلدين والشعبين الشقيقين وأفق تعزيزها فى المرحلة المقبلة.

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