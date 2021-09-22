مدبولى يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى

يرأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، بعد قليل، اجتماع الحكومة الاسبوعي، لمتابعة مستجدات فيروس كورونا والاستعداد للعام الدراسى الجديد.
كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة، الذي يشرف برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة والهيئات، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.
تأتى هذه الخطوة في ضوء المتغيرات المتسارعة التي تشهدها صناعة السياحة، وعلى النحو الذي يساهم في تمكين المجلس الأعلى للسياحة من أداء دوره في اعتماد السياسات العامة واستراتيجية قطاع السياحة، إلى جانب متابعة وتقييم تطورات ومستجدات العمل بالقطاع، ووضع الحلول المناسبة للتحديات التي تعترض نمو حركة السياحة، فضلاً عن اعتماد التقرير السنوي للجنة الوزارية للسياحة والآثار، وكذلك اعتماد مخططات تنمية المناطق السياحية ومشروعات الاستثمار السياحي.
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