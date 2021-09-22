الاوقاف: توزيع 15 طن لحوم أضاحي غدًا الخميس

في ضوء الإسهام المجتمعي لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروع أضاحي الأوقاف يتم غدًا الخميس 23 / 9 / 2021م توزيع ( 15 ) طنًّا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: ( القليوبية- أسيوط- الشرقية- المنيا ) ، بواقع (4 ) أطنان لكل من محافظات ( القليوبية- أسيوط- الشرقية ) و ( 3 ) أطنان لمحافظة ( المنيا ) ، وذلك للأسبوع الثامن من بدء مرحلة التوزيع.
ليصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه ( 892 ) طنًّا من اللحوم بمحافظات ( القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بني سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادي الجديد- مطروح ).
هذا وتؤكد غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور ، أهمها : التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا في خدمتهم ، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله ( عز وجل ) في أن اختصنا بخدمتهم.
كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع ، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.
وسيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمي عن ذلك على موقع الوزارة بإذن الله تعالى.
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