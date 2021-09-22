البورصة تعلق التداول دقيقة فى بداية تعاملات اليوم حدادا على المشير طنطاوى

قررت إدارة البورصة المصرية تعليق التداول في بداية تعاملات، اليوم الأربعاء، لمدة دقيقة؛ حدادا على وفاة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، لتبدأ الجلسة في تمام الساعة العاشرة ودقيقة واحدة صباحا.

وتقدم مجلس إدارة البورصة بخالص العزاء للشعب المصري والمؤسسة العسكرية في وفاة المشير طنطاوي، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه والمحزونون على فراقه الصبر والسلوان.

كانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت أمس الحداد في البلاد لمدة 3 أيام على وفاة المشير محمد حسين طنطاوي الذي وافته المنية صباح أمس الثلاثاء.