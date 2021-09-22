651408 /651408/السكة-الحديد-تعلن-عن-انتظام-حركة-القطارات-بالوجه-القبلي 10:35 ص - الأربعاء 22 سبتمبر 2021 أعلنت هيئة السكة الحديد في بيان صادر عنها اليوم أنه في تمام الساعة 7.45 صباحاً اثناء مسير قطار83/ 2488 نوم اسوان / القاهرة بين المحطة القاهرة وورشة الفرز وأشارت أنه بعد نزول الركاب في محطة القاهرة حدث خروج 3 عربات من على السكة دون سقوطها ولم تتأثر حركة القطارات بالوجه البحري كما نتج عن الواقعة تأخر 5 قطارات وجه قبلي بمتوسط 30 دقيقة وفي تمام الساعة 8.40 صباح اليوم انتظمت حركة القطارات على الوجه القبلي تابع موقع دوت الخليج علي

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