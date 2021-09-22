/651398/محمد-السباعي-الاتجاه-للجمهورية-الجديدة-يصاحبه-إصرار-واضح-على-تمكين-الشباب

قال النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه منذ أن أعلنت مصر خلال الفترة الأخيرة عن اطلاق «الجمهوريّة الجديدة» وتحديدا فى مارس ٢٠٢١، ظهر هذا المصطلح على الساحة بأشكال عدّة، منها (هاشتاج) ظهر بشكل متواصل على كل القنوات التليفزيونية والمنصات الإعلامية وكذلك وسائل التواصل الاجتماعى.

دوت الخليج يرصد ما ذكره النائب محمد السباعي بشأن الجمهورية الجديدة

الجمهورية الجديدة

وتابع النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ،أن المبدأ الأساسى الذى يعمل تحت مظلته الجميع هو الانتماء لمصر، وأن مصلحة مصر لا يعلوها مصلحة، وأن الجميع مؤمناً إيماناً تاماً بالعمل المشترك، من أجل تحقيق رقى مصر وتقدمها؛ ومن ثم وجود تعدُّدية فكرية فعلية وتمثيل حقيقى للشباب أقل ما يقال عنه أنه تطوُّر غير مسبوق فى حجم وكمّ السياسات المستهدِفة لهذه الفئة، لافتا إلى أن هذه الكيانات جميعها تحظى باهتمام ملحوظ من القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشكل لم نره فى السابق، ممّا يوضح أنّ الهدف يتعدّى منظور إثراء الحراك السياسى إنّما يصاحبه تأكيد ممنهج وإصرار واضح على تمكين هؤلاء الشباب بشكل صحيح وفاعل.

شباب الجمهورية الجديدة

وأكد السباعي أن شباب الجمهورية الجديدة حالفه الحظ أكثر من غيره، حيث نصت التعديلات الدستورية الجديدة على التمثيل الملائم للشباب فى مجلسى النواب والشيوخ، و 25% من المقاعد فى المحليات من نصيب الشباب،وكذلك تمثيل الشباب فى السلطة التنفيذية من خلال تعيين عدد كبير من الشباب فى مناصب نواب الوزراء، والمحافظين، لتعطى القيادة السياسية للشباب الفرصة الكاملة، فى إدارة شئون الحكم المحلى، والتعرف على مشكلات المواطنين ومدى أهمية تنفيذ المشروعات الكبرى لتطوير المدن والقرى، لتوفير العيش الآمن والكريم لكل فئات الشعب، إضافة إلى مشاركة الشباب فى تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التى تضمن لكل أسرة مصرية مقومات الحياة الكريمة.

وأختتم النائب محمد السباعي، أن هذا الجيل من الشباب والذى يمثل شباب الجمهورية الجديدة، نال العديد من المكاسب والفرص التى مكنته من المشاركة فى كل المجالات، مشددا على استثمار تلك الفرص وعدم التفريط فيها، مضيفا” ولسنا مبالغين إذا أطلقنا على الجمهورية الجديدة جمهورية الشباب بحق، فشباب مصر الواعى الوطنى يستحق ذلك، كما أن مصرنا الغالية تستحق منا جميعا العمل بكل جد وإصرار وإخلاص لإعلاء رايتها ورفعة شأنها”.