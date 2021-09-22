/651399/فرج-عامر-يهنئ-طلائع-الجيش-بعد-الفوز-علي-الأهلي

حرص فرج عامر رئيس نادي سموحة علي تهنئة نادي طلائع الجيش بعد الفوز علي النادي الأهلي، وحصد كأس السوبر المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وكتب فرج عامر عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:”مبروك لفريق الجيش الفوز علي الاهلي وتحقيقة بطولة السوبر المصرية للعام المنقضي”. فاز طلائع الجيش بكأس السوبر المصري أمام النادي الأهلي، وحقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين بركلات الجزاء الترجيحية. بدأ فريق طلائع الجيش بالتسديد عن طريق اللاعب محمد الصباحي وسدد الكرة في شباك محمد الشناوي بنجاح. ثم ذهب علي معلول لاعب الأهلي لتسديد أول ركلة ليسددها على يمين محمد بسام بطريقة جيدة. سدد فريق طلائع الجيش الركلة الثانية عن طريق محمد علي الجويني وسددها على يسار محمد الشناوي بكل نجاح. دخل بدر بانون القادم من مقاعد البدلاء ليسدد الركلة الثانية ويفشل في تسديدها داخل الشباك. ثم جاء دور عمرو السيسي ليسجل الركلة الثالثة في شباك محمد الشناوي بطريقة جيدة للغاية، ويتقدم الجيش بهدفين مقابل هدف. ودخل عمرو السولية لتسديد الركلة الثالثة للأهلي ويسددها في منتصف المرمى ليتعادل للأهلي بهدفين لكل فريق. جاء دور كريم الطيب ليسدد الركلة الرابعة لفريق طلائع الجيش ويتصدى لها محمد الشناوي بطريقة مميزة للغاية. ودخل محمد مجدي أفشة ليسدد ركلة الجزاء الرابعة للأهلي ويهدرها ويتصدى لها محمد بسام، ويستمر تقدم طلائع الجيش بثلاثة أهداف لهدفين. جاء دور حسن مجدي ليسدد الركلة الخامسة والحاسمة للجيش ويتصدى محمد الشناوي للركلة الحاسمة. وأهدر محمد شريف ركلة الجزاء الخامسة للأهلي ويفوز طلائع الجيش بكأس السوبر المصري للمرة الأولى في تاريخ الفريق. في حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، ياسر ابراهيم، اكرم توفيق. خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة. خط الهجوم: حسين الشحات،طاهر محمد طاهر، محمد شريف. بينما جلس علي مقاعد البدلاء كلاً من : علي لطفي -كهربا - حسام حسن - بدر بانون - أليو ديانج - صلاح محسن - محمود وحيد - لويس ميكيسوني - محمد هاني

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