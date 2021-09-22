/651402/موعد-مباراة-باريس-سان-جيرمان-والتشكيل-المتوقع

يستضيف اليوم نادي ميتز الفرنسي نظيرة باريس سان جيرمان ضمن منافسات الجولة السابعة من منافسات الدوري الفرنسي 2021-2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن تقام المبارة في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرةوستذاع مباراة باريس سان جيرمان ضد ميتز على beIN SPORTS HD 2.

واستطاع فريق باريس سان جيرمان من تحقيق الفوز في جميع مبارياته في الدوري منذ بداية الموسم، ليحتل صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة 18 نقطة من 6 مباريات.

وعلى النقيض تمامًا، لم يفز نادي ميتز بأي مباراة حتى الآن، حيث خسر في 3 وتعادل في 3، ليقع في المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط.

الجدير بالذكر أن اخر مباراة لعبها باريس سان جيرمان أمام نادي ليون شهدت غضب الأرجنتيني ليونيل ميسي لحظة استبداله خلال المباراة، حيث رفض النجم الأرجنتيني مصافحة مدربه، وعلق بكلمات خلال حديثه مع المدرب بوتشيتينو خلال مغادرته الملعب 76 ونزول أشرف حكيمي بديلاً له.

ومن جانبة أعلن المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان بوتشيتينيو غياب ليونيل ميسي عن مباراة الفريق اليوم امام نادي ميتز بداعي الإصابة.

تشكيل باريس سان جيرمان

حراسة المرمي : كيلور نافاس

خط الدفاع : عبده ديالو - بريسنيل كيمبيمبي - ماركينيوس - أشرف حكيمي

وفي خط الوسط: أندير هيريرا - إدريسا جايي-فاينلدوم

خط الهجوم : نيمار- أنخيل دي ماريا- كيليان مبابي.

علي الجانب الاخر من المتوقع أن يبدأ نادي ميتز المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي : ألكساندر أوكيدجا

خط الدفاع : ماتيو أودول - بوبكر كوياتي - ديلان برون

وفي خط الوسط : توماس ديلايني - فينسنت باجو - حبيب مايجا - فابيان سينتونزي

خط الهجوم: بابي سار - إبراهيما نياني - لامين جايي.

مباراة باريس وليون

سجل أهداف باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا من ركلة جزاء، وماورو إيكاردي، أما هدف ليون جاء عن طريق كارلوس باكيتا.

شهدت المباراة أحداث غير جيدة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كان بدايتها أزمة ركلة الجزاء التي حصل عليها نيمار دا سيلفا، ورفض أن يسددها ميسي، ليسجل هدف التعادل وسط غضب واضح من ميسي ولم يحتفل مع اللاعب بالهدف.

ومع مطلع الدقيقة 74 قرر مدرب باريس سان جيرمان، بخروج ميسي من أرض الملعب، ويشارك بدلا منه اللاعب المغربي أشرف حكيمي.

خروج ميسي من مباراة ليون

وظهرت علامات الغضب على وجه ميسي والاستغراب بسبب الخروج، ورفض مصافحة المدرب أثناء الخروج، وأوضح عليه الذهول بسبب هذا التبديل.

وظلت كاميرات التليفزيون على وجه ميسي لمتابعة ردود أفعالة الغاضبة، وبعد نهاية المباراة رفض ميسي النزول لأرض الملعب للاحتفال مع لاعبي باريس ويغادر الملعب سريعا.

سجل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا هدف تعادل باريس سان جيرمان أمام أوليمبيك ليون، ضمن مباريات الدوري الفرنسي، وتقام المباراة حاليا على ملعب حديقة الأمراء.

وحصل نيمار على ركلة جزاء مع مطلع الدقيقة 68، وكان من المفترض أن يسددها ميسي، ولكن أهمل النجم البرازيلي تواجد ميسي على أرض الملعب ليسددها وتسكن الشباك.

وتعتبر هذه المباراة هي الأولى لميسي أمام جماهير باريس سان جيرمان، وأهمل نيمار كل هذا الأمر ليسدد الكرة في الشباك.

يستعد فريق باريس سان جيرمان لمباراته اليوم السبت، أمام فريق كليرمونت، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً.

فيما أعلن ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، قائمة فريقه اليوم السبت لمواجهة نظيره كليرمون فوت، على ملعب حديقة الأمراء ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

كما تواجد في القائمة أشرف حكيمي وفينالدوم، وكذلك ماركينيوس وإيكاردي، مع ظهور الحارس جيانوليجي دوناروما.

ويعتلي سان جيرمان، قمة ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 12 نقطة، فيما يحتل كليرمون في المركز الرابع برصيد 8 نقاط.

أعلن “يويفا”رسمياً إيقاف آنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان ثلاثة مباريات، وذلك بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها في مباراة مانشستر سيتي في نصف نهائي الموسم الماضي.

كشفت قناة TF1 الفرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان رفض عرض ريال مدريد بشأن شراء نجم الفريق الفرنسي، كيليان مبابي ، حيث يعارض ناصر الخليفي، رئيس النادي الفرنسي، بكل شدة فكرة بيع مبابي.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن النادي الباريسي لم يقم بصياغة رد رسمي على عرض ريال مدريد حتى الآن.

فيما تؤكد تقارير فرنسية أخرى أن النادي الملكي قد يرفع عرضه إلى 180 مليونا.