/651404/حرمتني-من-رؤية-ابني-بسبب-التدخين--أحمد-في-دعوى-أمام-محكمة-مصر-الجديدة

رفع مطلق يدعى «أحمد.م» دعوى تمكين من رؤية طفله، ضد مطلقته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة ، اتهمها فيها برفضها تواصله مع طفله بحجة أنه يشكل خطرا عليهما بسبب تدخينه الكثير ، وذلك بعد طلاقهما بسبب مشاكل مالية بعد تبديدها مبالغ مالية وصلت لـ 400 ألف جنيه، بحسب دعواه.

دوت الخليج تكشف تفاصيل دعوى تمكين من روية طفل

أكد « أحمد» في دعواه أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة : «نشبت بيننا مشاكل كبيرة دفعتها للتعدي على بالضرب بسلاح أبيض «سكين المطبخ» وتحريري بلاغ ضدها داخل قسم شرطة مصر الجديدة، لنتفق علي الطلاق مقابل أخذ كلا منا لحقوقه الشرعية، وبعد وقوع الطلاق طالبت بمبالغ مالية غير مستحقة، ورفضت تمكيني من رؤيته أبني، ووضعت يديها على شقتي، بخلاف تقاضيها لنفقة شهرية 35 ألف جنيه، وواصلت ابتزازي لأدفع لها المزيد من الأموال، وفقاً لأوارق قدمتها لمحكمة الأسرة، بملاحقتها لى بالتهديد والوعيد ومواصلة سبي وقذفي، والتسبب لي بمشاكل مالية».

سداد النفقات

وأكمل «أحمد» : «قدمت الأوراق التى تفيد بانتظامي بسداد النفقات، وبالرغم من ذلك ترفض رؤيتي لطفلي وتتحجج بأشياء واهية منها التدخين وأصدقائي التي تشكك فى سلوكهم، بخلاف الشهود الزور التى تلجئ إليهم لإثبات عدم تقاضيها النفقات بعد الطلاق، ومساومتها لي علي دفع مبالغ مالية أضافية مقابل الرؤية، مستغلة يسار حالتي المادية، وعرضها التنازل عنها مقابل مبالغ مالية».

وأضاف «أحمد»: «امتنعت عن تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت لي، وذلك عقابا لى على تلبية طلباتها، بخلاف تبديدها مبالغ مالية وصلت لـ400 ألف، ومطالبتي بسداد نفقات الفسح لها وعائلتها وقضائهم المصيف على حسابي».

وطالب الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة:« بمعاقبته طلقته عن الضرر الذي سببته له فى دعوي حبس وتعويض، مشيرا إلى أنها منذ طلاقهما وهي تعنفه، وبددت أمواله ونفقات الطفل على عائلتها، رغم شغله أكثر من وظيفة حتي يوفر لهم مستوي اجتماعي لائق».