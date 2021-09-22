فيديو.. البندارى: الدولة نجحت فى وضع استراتيجية لتطوير منظومة التعليم الفنى

جدة - نرمين السيد -

وأضاف البندارى خلال لقائه ببرنامج ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه من أجل تطوير التعليم الفنى نجحت الدولة فى وضع استراتيجية للتطوير كان أهم محاورها إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة والمجمعات التكنولوجية لتطوير التعليم الفنى والتى تؤدى إلى إحداث طفرة حقيقية فى جودة خريجى التعليم الفنى واعتماد مناهج دراسية متطورة والتواصل مع أرباب الأعمال لتطوير هذه المناهج، بالإضافة إلى تغيير الصورة النمطية عن التعليم الفنى عبر إجراء تحسين حقيقى على الخدمة التعليمية المقدمة وتحسين مهارات المعلمين بتقديم التدريبات العملية القائمة على تطوير طرق التعلم ومشاركة أصحاب الأعمال فى تطوير التعليم الفنى عن طريق إبرام شراكات مع وزارة التربية والتعليم، وزيادة نسبة الملتحقين بالتعليم الفنى من المتفوقين فى الإعدادية الحاصلين على مجموع أعلى من 85% وزيادة نسبة مؤسسات التعليم الفنى والمهنى القائمة على الشراكة المجتمعية، وخفض كثافة الطلاب بالفصل، بالإضافة إلى زيادة نسبة الملتحقين بالتعليم المهنى من إجمالى التعليم الفنى لـ 30%.



وأشار إلى أنه تم زيادة مخصصات التعليم الفنى لتصل لـ 50 مليار جنيه عام 2021 - 2022 مقارنة بـ 15 مليار جنيه عام 2014 - 2015 وبزيادة المخصصات تم زيادة فصول مدارس التعليم الفنى بنسبة 8.7% إذ وصلت إلى 50 ألف فصل عام 2020 - 2021 وذلك من خلال زيادة عدد مدارس التعليم الفنى بنسبة 32.9% عام 2020/ 2021 لتصل إلى 2.652 مدرسة بواقع 1373 مدرسة صناعية و881 مدرسة تجارية و269 مدرسة زراعية و129 مدرسة فندقية، ولأول مرة تم إنشاء 26 مدرسة تكنولوجية منذ العام 2018 - 2019.

كما نجحت الدولة فى إنشاء العديد من المدارس الفنية وربطها بسوق العمل مثل افتتاح وتشغيل مدرسة الضبعة النووية بمطروح لتعد أول مدرسة فنية متقدمة للتكنولوجيا النووية فى مصر والشرق الأوسط بتكلفة حوالى 70 مليون جنيه، وافتتاح وتشغيل مدرسة الطاقة الشمسية ببنبان والتى تستهدف سد احتياجات المشروع القومى للطاقة الشمسية ببنبان من الأيدى العاملة، كما يتم التوسع فى مدارس وفصول للطاقة الشمسية إذ سيتم إنشاء 17 مدرسة متخصصة فى الطاقة الشمسية بـ 11 محافظة، بالإضافة إلى 38 فصلا لتعليم فنون وتكنولوجيا الطاقة الشمسية بمدارس التعليم الفنى بأسوان، بجانب فصول لدراسة الطاقة الشمسية بـ 6 مدارس أخرى.