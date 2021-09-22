مجلس الوزراء يقف دقيقة حدادًا على روح المشير طنطاوى

جدة - نرمين السيد - وقف أعضاء الحكومة دقيقة، حدادًا على روح المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، فى بداية اجتماع مجلس الوزراء، اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.





ونعى مجلس الوزراء الراحل الكريم، الذى وافته المنية فجر أمس، بعد مسيرة عطاء عطرة، وبعد رحلة عمل ونضال طويلة من أجل هذا الوطن العظيم. وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الراحل، المغفور له بإذن الله، بذل قصارى جهده للحفاظ على الوطن ومقدراته، ولا سيما فى الظروف العصيبة التى مرت بها البلاد فى أعقاب ثورة 25 يناير2011، واستطاع بحنكته وصبره الوصول بالوطن إلى بر الأمان، وتحمل الكثير والكثير من الضغوطات برحابة صدر، وحكمة واسعة شهد بها الجميع.

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