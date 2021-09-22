صور.. وزير الإنتاج الحربى يتابع معروضات «EDEX 2021»

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وأكد الوزير مرسى أن المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2021 " والذى سيقام فى الفترة من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 2021، بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، يعد فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة فى مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية، مشيرا إلى أن هذا المعرض يأتى لفتح آفاق جديدة من التعاون بين مصر ومختلف دول العالم فى مجال الصناعات العسكرية، إذ أصبح معرض إيدكس مظلة دولية فاعلة لاستعراض أحدث منظومات الصناعات العسكرية والدفاعية والتكنولوجية فى العالم.
وتابع وزير الدولة للإنتاج الحربى المعروضات التى ستشارك بها الشركات التابعة فى النسخة الثانية من المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2021"، مؤكدًا على الهدف الرئيسى لوزارة الإنتاج الحربى وهو تلبية مطالب وإحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والمعدات والذخائر، مشيرا إلى مدى النجاح الذى حققه المعرض فى نسخته الأولى والتى وضعته ضمن أفضل معارض السلاح على المستوى العالمى .
وقال المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة محمد عيد بكر أنه من المتوقع أن يتطور المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2021"حجما وقوة فى نسخته الثانية بالمقارنة مع النسخة الأولى والتى حقتت نجاح منقطع النظير، إذ أنه من المتوقع أن يشهد المعرض هذا العام حضور أكثر من 400 عارض من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح، وحضور العديد من الوفود العسكرية وأكثر من 30 ألف زائر.
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