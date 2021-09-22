جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة السكة الحديد فى بيان صادر عنها اليوم، أنه فى تمام الساعة 7.45 صباحا، وأثناء سير القطار رقم 83/ 2488 نوم (أسوان / القاهرة)، بين المحطة وورشة الفرز بعد نزول الركاب، خرجت 3 عربات من على السكة ولم تسقط، كما لم تتأثر حركة القطارات بالوجه البحرى.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السكة الحديد: انتظام حركة قطارات الوجه القبلى بعد توقفها 30 دقيقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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