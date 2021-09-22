الحكومة ترد على شائعة تأجيل العام الدراسى

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، بشأن تأجيل بدء العام الدراسى الجديد 2021/2022 بالمدارس لعدم حصول أعضاء المنظومة التعليمية على لقاح فيروس كورونا.





وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل بدء العام الدراسى الجديد 2021/2022 بالمدارس لعدم حصول أعضاء المنظومة التعليمية على لقاح فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أن الدراسة ستبدأ فى مواعيدها المحددة وفقًا للخريطة الزمنية المعلنة مسبقًا، والمقرر لها أن تبدأ يوم السبت الموافق 9 أكتوبر المقبل، مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مُشيرةً إلى أنه جارٍ العمل على تنفيذ خطة لتطعيم جميع أعضاء المنظومة التعليمية بلقاح فيروس كورونا على مستوى مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات، بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد 2021/2022، مؤكدة أن الفصل الدراسى الأول بدأ يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021، على أن يبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم 19 فبراير 2022، وكذلك تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول يوم السبت الموافق 15 يناير 2022، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 7 مايو 2022، فى حين تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 21 مايو 2022، على أن تقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 11 يونيو 2022.