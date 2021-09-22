غدا.. جامعة القاهرة تعرض إنجازات وحدة مناهضة العنف ضد المرأة

جدة - نرمين السيد - تنظم جامعة القاهرة بالتعاون مع المجلس الثقافى البريطانى بمصر، والاتحاد الأوروبى، غدا الخميس المؤتمر الختامى لمشروع "حرم جامعى آمن للجميع" لعرض إنجازات المشروع، الذى بدأ منذ أكثر من 4 أعوام من خلال وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت.





وتقام فعاليات المؤتمر الختامى لمشروع "حرم جامعى آمن للجميع" بقاعة الاحتفالات الكبرى، إذ سيتم استعراض الإنجازات والتحديات ومشاركة الخبرات وأفضل الممارسات، كما سيتم مناقشة دور الإعلام والمؤسسات والتشريع والمجتمع المدنى فى مكافحة العنف ضد المرأة، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، والسفير البريطانى فى مصر، ورئيس الاتحاد الأوروبى بمصر، والمجلس الثقافى البريطانى، وقيادات جامعة القاهرة. وسيشارك الدكتور محمد عثمان الخشت، بإلقاء كلمة حول أهم الإنجازات والمستجدات التى تمت بوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة خلال الـ4 سنوات الماضية، ودورها فى التوعية بقضايا المرأة، ومفهومه الجديد لتمكين الكفاءة بصرف النظر عن النوع، والتحرك من خلال مفهوم شامل لحقوق الإنسان وفقا لرؤية فلسفية عقلانية، ونشر ثقافة مناهضة العنف ضد المرأة، وتقديم الدعم القانونى والنفسى للفتيات والسيدات المعنفات، وتوفير بيئة تعليمية آمنة للفتاة والمرأة داخل الحرم الجامعى، وذلك فى إطار استراتيجية جامعة القاهرة، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف.

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