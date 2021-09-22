شريان الجيزة.. تطوير شارع مراد

جدة - نرمين السيد - عقد أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة مخطط تطوير وتوسعة شارع مراد، موضحًا أن الأعمال تأتى فى إطار خطة المحافظة لتطوير مختلف الطرق والشوارع فى كل الأحياء والمراكز والمدن للنهوض بها وتحسين الحركة المرورية.





ورصد المحافظ حاجة شارع مراد ومتفرعاته للتطوير لما له من أهمية مرورية، مشيرًا إلى أن الأعمال تشمل توسعة وتطوير المسافة الواقعة ما بين أسفل منزل كوبرى الجيزة اتجاه شارع مراد، وحتى نفق الجلاء، بطول 2.5 كم، والشوارع الجانبية، مع مراعاة الاهتمام بوضع اللمسات الجمالية، وإزالة كل المعوقات وتوفير أماكن انتظار للسيارات، ونقل مواقف السرفيس العشوائية.

وشدد راشد على ضرورة التنسيق مع المنشأت على جانبى الشارع لتطوير الأسوار الخاصة بها واستبدال الحواجز الخرسانية بمحيطها بأخرى مضيئة لتتماشى مع أعمال التطوير وتوفير عناصر جمالية بمداخل الأنفاق.

وناقش محافظ الجيزة تحسين حالة الإنارة بالشارع والشوارع المحيطة وتطوير منظومة الإعلانات به للمساهمة فى توفير الموارد اللازمة لأعمال الصيانة مع الأخذ فى الاعتبار المظهر الحضارى الملائم لأعمال التطوير على أن يتم تحديد جدول زمنى للانتهاء من الأعمال دون تعطيل لحركة المرور أو قطع للأشجار المعمرة والتى تعد جزء من بيئة المحافظة الطبيعية وهويتها والاكتفاء بتقليم وتهذيب فروعها ،واستحداث بعض أنواع أشجار الزينة بالقطاعات التى بحاجة لأعمال تشجير إضافية.