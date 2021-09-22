وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية ‏

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها ( العلمي– الأدبي) وكذا معاهد فلسطين الأزهرية، للعام الدراسي 2020/2021م.
وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الثانوية للقسم العلمي 49.43%، بينما بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 60.80%، بنسبة نجاح عامة في القسمين بلغت 71.78 %، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 47916 طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة الثانوية لمعاهد فلسطين 98.37% من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان.
وقدم وكيل الأزهر التهنئة للطلاب الناجحين، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في المرحلة الجامعية القادمة، موجهًا لهم النصح بأنهم قادمين على مرحلة جديدة عليهم فيها بذل الكثير من الجهد لوضع اللبنة الأولى في بناء مستقبلهم ومستقبل مصرنا الحبيبة، مطالبا من لم يحالفهم التوفيق ببذل الجهد في العام القادم للحاق بركب زملائهم، مؤكدًا أن الأزهر الشريف بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يقدم كل الدعم لأبنائه الطلاب.
كما قدم الشكر لكل القائمين على العملية التعليمية وإسهامهم في تحقيق رسالة الأزهر، قائلًا:" كل الشكر والتقدير على جهدكم وتفانيكم في العمل.. أديتم واجبكم على أكمل وجه"، كما وجه بنشر النتيجة على بوابة الأزهر من خلال هذا الرابط http://natiga.azhar.eg/results.html
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