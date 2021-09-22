/651410/اليوم-أحمد-سعد-يطرح-أحدث-أغانيه-على-الدوغري-بالتعاون-مع-مصطفى-حجاج

يطرح الفنان أحمد سعد ،اليوم الأربعاء، أحدث أغانيه بعنوان «على الدوغري» بالتعاون مع المطرب مصطفى حجاج، في تمام الساعة السادسة مساءً، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

دوت الخليج يرصد طرح أغنية «على الدوغري» لأحمد سعد ومصطفى حجاج.

أغنية «على الدوغري»

نشر سعد برومو الأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق عليه قائلًا: "انتظروا على الدوغري يوم الأربعاء الساعة 6".

وكان أحمد سعد نشر برومو الأغنية، حيث ظهر الثنائي معًا بشكل كوميدي، وهو يضرب كلا منهما الآخر فيختفي، ويظهر مرة أخرى، وحقق البرومو على اليوتيوب مايقرب من 70 ألف مشاهدة، وتوالت عليهم التعليقات من الجمهور منتظرين طرح الديو في أقرب وقت.

كلمات أغنية على الدوغري لأحمد سعد ومصطفى حجاج

وتقول كلمات الأغنية، «احنا ننحت في الصخر، وايدينا متوجعناش، وبنمشي في عز الشمس، والشمس متلسعناش».

«احنا لو قولنا ياجري ضلنا مايحصلناش، عومنا عدينا البحر، والبحر مغرقناش، الخوف ده مايخوفناش، فبلاش احنا بلاش، بنقفل عداد منغير منقلب نور ولا ندي فلاش».

أحمد سعد يحتفل بعقد قرآنه على علياء بسيوني

واحتفل مؤخرًا أحمد سعد بعقد قرانه على مصممة الأزياء علياء بسبيونى، فى أحد الفنادق فى جو عائلي، وسيطرت حالة من السعادة على العروسين، ومن المقرر الإعلان عن موعد حفل الزفاف خلال الشهر الحالى.

أحمد سعد يحقق نجاحًا بأغنية فيلم «200 جنيه»

من ناحية أخري، حقق أحمد سعد من خلال الأغنية الدعائية لفيلم "200 جنيه" نجاحا متميزًا بعدما حققت مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات عبد الله حسن، وألحان إسلام معز، وتوزيع عمرو صلاح، ويعرض الفيلم فى السينمات حاليا، وهو من بطولة أحمد السقا وهانى رمزى وإسعاد يونس ونيللى كريم وأحمد رزق ومحمود حافظ وآخرون، إخراج محمد أمين.

أعمال الفنان مصطفى حجاج

فيما طرح المطرب مصطفى حجاج عبر قناته على يوتيوب وحساباته على السوشيال الميديا، أغنية جديدة «وداعك مر»، وتقول كلمات الأغنية: «وداعك مر غيابك جرح بعد ما كان للحب مكان فراقك نار وهد الفرح غلط عشان أمنت زمان، بنيت الحلم كله عليك وفرح وضحك كان في عينيك».