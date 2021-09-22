/651413/شوبير-ينتقد-موسيماني-مدرب-الأهلي-لازم-يبقي-جريء

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم:”أن موسيماني تأخر في العودة الي التدريبات ومنح الفريق راحة طويلة وكان لابد أن يعود الي التدريبات الجماعية بدري شوية.

واضاف :موسيماني بدأ مباراة طلائع الجيش بشكل غير جيد تمامًا، والتنفيذ في ورقة الإجابة لم يكن جيدًا، أليو ديانج يؤدي بشكل جيد لماذا لم يبدأ؟.

وواصل: عمرو السولية لاعب جيد جدًا ودوره مهم جدًا ولكن ديانج يمكن أن يقوم بدور لاعبين في الملعب، لماذا لا يشارك أساسي؟.

واردف : الأهلي مستواه متراجع في الفترة الماضية، ونتائجه في الدوري وتحديدًا في الجولات الأخيرة وتعادله في أكثر من مباراة أدت لخسارة الدوري.

الأهلي لم يظهر بالشكل المنتظر أمام طلائع الجيش، أنا انتقدت بيتسو موسيماني لما اتأخر في العودة للتدريبات والراحة الطويلة التي حصل عليها الفريق عقب نهاية بطولة الدوري الممتاز، كان لازم الأهلي يبدأ بدري شوية».

واستكمل : أنا بصراحة كلاعب لما بحب أشوف المدرب بتاعي بتنطط على الخط بحاول أطلع كل اللي عندي، أنا مندهش جدًا من الأهلي، مدرب الأهلي لازم يتجرأ شوية.

واختتم : الأهلي مستواه متراجع في الفترة الماضية، ونتائجه في الدوري وتحديدًا في الجولات الأخيرة وتعادله في أكثر من مباراة أدت لخسارة الدوري.

تصريحات اسامة حسني

بارك أسامة حسني نجم الأهلي السابق، لفريق طلائع الجيش بعد الفوز اليوم باللقب الأول تاريخياً".

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وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر "قناة الأهلي" رتم المباراة كان بطيئا للغاية، ولم يقدم اللاعبون ما يستحقوة للفوز بالمباراة".

وواصل" لا أريد اللعب بعدد كبير من المهاجمين، ولا يستطيعوا تحقيق الفوز وإحراز الأهداف، واللعب كان عشوائيا".

وتابع" لم أعرف طريقة لعب موسيماني خلال المباراة، وإدارة المباراة كانت سيئة للغاية من المدرب واللاعبين، وكانت هذه النتيجة المتوقعة".

وأردف" محمد شريف كان لابد أن يغادر المباراة منذ بداية الشوط الثاني، لأن لعب الفريق هجوميا كان عشوائيا، وذهب موسيماني لطريقة اللعب الذي يحبها موسيماني".

واختتم" منذ بداية ركلات الترجيح، كنت أعرف أن المباراة سوف تذهب لركلات الجزاء الترجيحية، ولا داعي لمن يتحدث عن الإجهاد خلال المباراة، وكان هناك إرتياح من اللاعبين بأن المباراة سوف يتم حسمها في أي وقت".