/651414/سميرة-الجزار-تتقدم--بسؤال-للحكومة-بشأن-إنشاء-نصب-تذكارى-بحديقة-المريلاند-وخطة-تطويرها

تقدمت النائبة سميرة الجزار ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عضو المجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، موجه لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، بشأن أعمال إنشائية وعمل نصب تذكارى بحديقة المريلاند مما أثار غضب المواطنين وسكان مصر الجديدة .

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم النائبة سميرة الجزار بسؤال للحكومةبشأن انشاء نصب تذكاري بالميريلاند

نصب تذكاري بالميرلاند

وأضافت النائبة سميرة الجزار في سؤالها ، اليوم، أنه مما لا شك فيه أنه أصبح من الهام جدا إجراء حوار مجتمعى فى حالة التحرك وإصدار أوامر من شأنها إثارة غضب المواطنين خاصة إذا كان الأمر يتعلق بحديقة الميريلاند والتى يرتبط بها سكان مصر الجديدة ارتباط تاريخي، وهى الرئة الباقية فى الحى ويعتز بها المصريين لما لها من ذكريات مثل حديقة الحيوان والأسماك والأندلس والذهرية، وغيرها من معالم مصر الشهيرة.

وتساءلت عضو مجلس النواب ، قائلة : من أصدر القرار بالتعديلات والتطوير بحديقة المريلاند؟، وما أهمية شخصية النصب التذكارى لدرجة البدأ فى هدم ساحة التزلج (الباتيناج) فى حديقة المريلاند؟، وهل تم إخطار وزارتى البيئة والتنمية المحلية بهذا التطوير؟ .

كما تساءلت الجزار قائلة: ما هى الجهة التى أصدرت تصاريح التطوير للحديقة؟ وهل الحكومة تعلم أن حديقة المريلاند قد تم تطويرها عام 2018 وكلفت خزانة الدولة 48 مليون جنيه؟

وطالبت النائبة بإحالة هذا السؤال لكل من الوزارء المختصيت والرد على كل الأسئلة كتابة، مطالبة بوقف كل الإنشاءات فورًا حتى عرض مشروع إنشاء النصب التذكارى أوأى إنشاءات أخرى داخل حديقة المريلاند للحوار المجتمعى.

كما طالبت بفرض عقوبات على كل من يطور حديقة أو يقطع شجرة بحجة تقليمها قبل الحوار المجتمعى وقبل موافقة نائب الشعب عن الحى أو المركز أو المحافظة، مؤكدة أن قطع الأشجار للأسف يكون بيد وبقرار المحافظين ومجالس الأحياء ومراكز المدن وهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة بحجة تقليم الشجرأو تطوير طريق أو رصيف مما أدى الى مجزرة للأشجار غير مفهومة وغير مبررة وغريبة بكل شوارع مصر ، بالرغم أن توجهات وسياسة القيادة السياسية والحكومة المعلنة تدعو لزيادة التشجير وحماية البيئة من التلوث وهو ما يناقض الواقع وخطة التنمية المستدامة للدولة .

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن قطع الشجر وتجريف الحدائق جريمة فى حق المصريين وصحتهم وجريمة فى حق البيئة والإنسانية.