/651420/مدبولي-ناعيا-المشير-طنطاوي-بذل-قصارى-جهده-للحفاظ-على-الوطن-ومقدراته-عقب-ثورة-يناير-2011

في بداية اجتماع مجلس الوزراء، اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وقف أعضاء الحكومة دقيقة؛ حدادًا على روح المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق.

دوت الخليج يرصد تفاصيل بدء اجتماع رئاسة مجلس الوزراء

وفاة المشير طنطاوي

ونعى مجلس الوزراء الراحل الكريم، الذي وافته المنية فجر أمس، بعد مسيرة عطاء عطرة، وبعد رحلة عمل ونضال طويلة من أجل هذا الوطن العظيم.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الراحل، المغفور له بإذن الله، بذل قصارى جهده للحفاظ على الوطن ومقدراته، ولا سيما في الظروف العصيبة التي مرت بها البلاد في أعقاب ثورة 25 يناير2011 ، واستطاع بحنكته وصبره الوصول بالوطن إلى بر الأمان، وتحمل الكثير والكثير من الضغوطات برحابة صدر، وحكمة واسعة شهد بها الجميع.

هذا وقام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ببعث رسالتين تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في وفاة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع الأسبق.

قال الملك سلمان في برقيتي العزاء،:"علمنا بنبأ وفاة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق – رحمه الله – وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

من جانبه بعث محمد بن سلمان ولي العهد السعودي الأمير برقية قال فيها :" تلقيت نبأ وفاة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق – رحمه الله – وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".