الحكومة تنفي تأجيل الدراسة لعدم حصول المنظومة علي لقاح كورونا

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دوت الخليج

وزارة التربيه والتعليم تنفي تاجيل المدارس

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022 بالمدارس لعدم حصول أعضاء المنظومة التعليمية على لقاح فيروس كورونا.

بداية العام الجديد

مُوضحةً أن الدراسة ستبدأ في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية المعلنة مسبقاً، والمقرر لها أن تبدأ يوم السبت الموافق 9 أكتوبر المقبل، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مُشيرةً إلى أنه جارٍ العمل على تنفيذ خطة لتطعيم كافة أعضاء المنظومة التعليمية بلقاح فيروس كورونا على مستوى مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

كما اكدت ايضا انه ، ووفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2021/2022، يبدأ الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 19 فبراير 2022، وكذلك تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 15 يناير 2022، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 7 مايو 2022، في حين تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 21 مايو 2022، على أن تقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 11 يونيو 2022.

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