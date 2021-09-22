/651422/ريم-العدل-منتقدة-أعمال-نتفليكس-شئ-مقحم-ومبتذل

أعربت مصممة الأزياء ريم العدل عن استيائها من أعمال منصة «نتفليكس» الأصلية، بسبب إقحامها جميع شخصيات البشر في عمل واحدة لمناهضة العنصرية، لكنها ترى ذلك عنصرية في حد ذاته.

دوت الخليج يرصد رأي مصممة الأزياء ريم العدل في أعمال منصة نتفليكس.

ريم العدل تستاء من أعمال نتفليكس

كتبت ريم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "موضوع أن يبقي كل مسلسل انتاج نيتفليكس لازم يبقي في جميع انماط العالم.. الأبيض و الأسود و المسلم و المسيحي و يهودي و المثلين و اللي بياكلوا لحمة و الڤيجن كلهم لازم يمثلوا في عمل واحد".

وأضافت: "شئ مقحم و مبتذل زيادة عن اللزوم بنسبالي الحقيقة.. يعني أنا أكيد مش ضد طرح أي شخصية في أي عمل بس مش لازم نشوفهم كلهم مع بعض".

السيرة الذاتية والفنية لريم العدل

ريم العدل هي مصممة أزياء مصرية، عبر مسيرة تضم أكثر من 30 عملًا بالتليفزيون والسينما، يرتبط اسمها بالأعمال ذات الطبيعة المختلفة عن السائد، والتي تدور أحداثها في أزمنة وبيئات متنوعة، مثل مسلسلات الشوارع الخلفية، سيدنا السيد، سجن النسا وواحة الغروب، وأفلام السفاح، وسمير وشهير وبهير، نوَّارة، اشتباك، مولانا وشيخ جاكسون، ليل/ خارجي الذي فازت عنه بجائزة أفضل تصميم ملابس من المهرجان القومي للسينما المصرية، وهو من إخراج أحمد عبد الله، كما نافست أيضاً في المهرجان بفيلم الضيف للمخرج هادي الباجوري.

كما شاركت ريم في تصميم أزياء حلقتين في مسلسل نمرة اتنين هما فرق توقيت للمخرج هادي الباجوري وبطولة شيرين رضا وماجد الكدواني، وحلقة أول إمبارح للمخرج محمد شاكر خضير وبطولة منة شلبي وأحمد مالك، وهو المسلسل الذي حقق نجاحاً كبيراً على منصة شاهد. ومسلسل في كل أسبوع يوم جمعة، بطولة منة شلبي وآسر ياسين، ومن إخراج محمد شاكر خضير.

درست ريم النحت في كلية الفنون الجميلة، ثم عملت كمساعدة في أكثر من عمل فني، ثم تدربت مع مصممة الأزياء الكبيرة ناهد نصر الله لمدة عام كامل، كما حصلت على دبلومة في الأكاديمية الإيطالية في فلورنسا.

ومؤخراً اختارتها إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير كعضو لجنة تحكيم في مسابقة الافلام الروائية و الوثائقية في دورته الأخيرة 2021، وهذا في ظل دعمها الدائم لصُنّاع الأفلام الشباب، واهتمامها بالمشاركة في الأفلام القصيرة حيث شاركت في تصميم ملابس أكثر من 8 أفلام قصيرة خلال العام الماضي.

منصة Netflix الأصلية

وعن نتفليكس Netflix فهي شركة ترفيهية أمريكية أسسها ريد هاستنغز ومارك راندولف في 29 أغسطس 1997، في سكوتس فالي، كاليفورنيا، تتخصص في تزويد خدمة البثّ الحي والفيديو حسب الطلب وتوصيل الأقراص المدمجة عبر البريد.

في عام 2013، توسعت شركة نتفليكس بإنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية، وتوزيع الفيديو عبر الإنترنت، واعتبارًا من 2017، اتخذت شركة نتفليكس مدينة لوس غاتوس، كالفورنيا مقرًا لها.