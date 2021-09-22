/651428/الرئيس-السيسي-يهنئ-الحاكم-العام-لدولة-بليز-بذكرى-الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، ببرقية تهنئة إلى السيدة فرويلا تسالام الحاكم لدولة بليز وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

الرئيس السيسي يهنئ الحاكم العام لدولة بليز بذكرى الاستقلال

هذا وقام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ببعث رسالتين تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في وفاة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع الأسبق.

دوت الخليج

قال الملك سلمان في برقيتي العزاء،:"علمنا بنبأ وفاة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق – رحمه الله – وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

من جانبه بعث محمد بن سلمان ولي العهد السعودي الأمير برقية قال فيها :" تلقيت نبأ وفاة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق – رحمه الله – وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".