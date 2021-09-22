البيئة: إنشاء أول مركز لأبحاث الهواء فى مصر بالتعاون مع مدينة زويل

جدة - نرمين السيد - شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الأربعاء، توقيع بروتوكول للتعاون المشترك فى عدد من المجالات البيئية بين وزارة البيئة (ممثلة فى جهازى شئون البيئة وتنظيم ادارة المخلفات) ومركز التنمية المستدامة بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.





ووقع البروتوكول الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور محمود عبد ربه المدير التنفيذى لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وبحضور عدد من القيادات المعنية.

وأكدت وزير البيئة أن توقيع البروتوكول يأتى من منطلق حرص الوزارة على استدامة وتطوير الخدمات البيئية المختلفة، وذلك فى إطار الدور الذى تقوم به وزارة البيئة بشأن حماية البيئة المصرية، وخفض معدلات التلوث، ورفع مستوى الوعى العام بالجوانب البيئية، من خلال "زيادة التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء الأقل اعتمادا على الكربون، ودعم أنظمة الإدارة البيئية المتكاملة لتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وأوضحت وزيرة البيئة أن البرتوكول يشمل عددا من محاور التعاون المشترك وتتضمن إعداد برامج التوعية البيئية على المستوى القومى ومن خلال الاستفادة من خبرات الاستاذه والطلاب فى برنامج الهندسة البيئية لاعداد برامج التوعية على المستوى الطلاب بكافة المستويات الدراسية وذلك بما لهم من خب هذا المجال.

وأضافت أنه يمكن الاستفادة من نشاط هؤلاء الطلاب فى فترة التدريب الصيفى بوزارة البيئة لتحقيق استفادة مشتركة لجميع الأطراف واستغلال هذه الطاقات فى تحقيق تطوير فى منظومة التوعية البيئية، أما عن المحور الثانى فهو يتضمن الأعمال والاستشارات البيئية فى المجالات البيئية المختلفة ومن خلاله سيتم تقديم عدد من الخدمات الفنية.

وأشارت إلى التعاون مع جهاز المخلفات فى تقديم الخدمات والاستشارات الفنية المختلفة فى مجال المخلفات الصلبة والمخلفات الخطرة وإعداد ومراجعة الدراسات البيئة الخاصة بمنشأت عمليات تدوير ومعالجة المخلفات بكافة أنواعها وتقييم طرق معالجة المياه الصناعية الناتجة عن المنشأت الصناعية المختلفة ووضع الحلول المناسبة لتعظيم الاستفادة من عملية التدوير للمياه، وكذلك مراجعة دراسات تقييم الأثر البيئى (EIA) لكافة أنواع المشروعات ومراجعة إجراءات التخفيف وخطط الادارة البيئية للمشروعات، وإجراء المراجعات البينية للمنشآت الصناعية، بالإضافة إلى إجراء المسح البيئى للتجمعات الصناعية، وإجراء التحاليل البيئية المختلفة لعينات المياه وغيرها، والمراجعات المعتمدة لكفاءة الطاقة Energy Efficiency.

وأكملت وزيرة البيئة أن المحور الثالث يتضمن البحث والتطوير وسيتم من خلال هذا المحور عمل نمذجه ومحاكاة للقياسات البيئية المختلفة التى ترصدها وزارة البيئة فى كافة المحافظات ويتم استخدام الذكاء الصناعى فى التنبؤ للقياسات مما يساعد على اخذ إجراءات استباقية واحترازية للحد من أى ضرر قد يلحق بأى منطقه او محافظة.كما سيعمل مركز التنمية المستدامه وفقا للبروتوكول بالتركيز على أبحاث ذات اولولية فى التنفيذ لدى الوزراة تبعا لخطة التطوير السنويه التى تضعها الوزارة. كما يضع برنامج الهندسة البيئية تصورا لانشاء مركز بحثى مشترك مع وزارة البيئة يكون الاول من نوعة فى مصر فى مجال ابحاث الهواء وذلك للتركيز على الاستفادة من قياسات نوعية الهواء وربط نتائج القياسات بالاوضاع الصحية والقرارات المستقبلية لاقامة مشروعات صناعية محددة من عدمه أو إنشاء طرق محورية أو مدافن للمخلفات الصلبة أو الخطرة مع تحديد المواقع الانسب لها وإعداد التصور الخاص بمتطلبات حماية البيية المحيطة.

وقالت إن المحور الرابع يتضمن خلق فرص عمل فى مجال البيئة ومن خلاله سيتم العمل على خلق فرص جديدة للجيل القادم عن طريق رفع كفائته والتأكد من قدرته على تأدية الخدمات البيئية بطريقة احترافية وعلمية ومن ثم بناء الثقه عن طريق تقييمه لحل مشاكل بيئية معينة. كما ستتم عملية التقييم بعد كل دورة تدريبيه وكل من يجتاز التقييم سيحصل على شهادة تدريب معتمدة من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

وستقوم الجامعة بتوطين مفاهيم الخدمات البيئية المختلفة والتحسين المستمر للمواد التدريبيه وتحديثها لما يواكب تحقيق التنمية المستدامة وسيتم الاستفاده من هذا التعاون لبناء أجيال جديدة من المهندسين فى مجال البيئة الذين سيكونون قادرين على العمل بجدارة وبخلق فرص جديدة لهذا القطاع الحيوى وترسيخا لدور مدينة زويل فى سد الفجوة بين احتياجات السوق والتعليم.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمود عبد ربه عن سعادته بهذا التعاون المشترك والذى يعكس الدور المحورى الذى أصبحت تقوم به مدينة زويل خاصة العمل على مشاركة أجهزة الدولة المختلفة فى العديد من المجالات بهدف المساهمة فى تنمية وتطوير المجتمع المصرى من خلال استخدام التطور التكنولوجى وأحدث ما توصل إليه العلم للنهوض بالمجتمع ككل. موضحا أن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا مؤسسة تعليمية بحثية إبتكارية مستقلة وغير هادفة للربح تهدف إلى تعليم الجيل الناشئ العلوم والتكنولوجيا على المستوى العالمى وتطوير تكنولوجيات جديدة لخدمة البلاد والمناطق المجاورة، كذلك تعمل على تحقيق نقلة علمية فى مصر من خلال الممارسة العملية والمشاركة فى الإقتصاد العالمى القائم على التكنولوجيا محليا وعالميا.