مارك باريتى سفيرا جديدا لفرنسا لدى مصر

جدة - نرمين السيد - وذكرت السفارة -فى بيان صحفى- أن السفير الجديد من مواليد 12 يناير 1957 وحاصل على ليسانس الآداب (الآداب الحديثة)، وعلى دكتوراه فى الآداب، وشهادة من المعهد الوطنى للغات والحضارات الشرقية (العربية، المغربية، شهادة عليا فى اللغة العربية الفصحى).

وبحسب السفارة، شغل السفير الجديد عدة مناصب دبلوماسية بالإدارة المركزية (إدارة أوروبا) بالخارجية الفرنسية 1986 – 1988، سكرتير أول بالرياض، 1988 – 1990، سكرتير أول فى تونس، 1990 – 1993، مستشار ثان بالكويت، 1993 – 1998، الإدارة المركزية (إدارة شمال أفريقيا والشرق الأوسط)، مفوض لمهام نائب إدارة الشرق الأوسط، 1998-2003، ونائب مدير بالإدارة ذاتها، مارس 2003- يناير 2004.

وعمل سفير فرنسا الجديد، كسفير مفوض فوق العادة فى مسقط، 2004-2008، وسفير مفوض فوق العادة فى كوالا لامبور، 2008-2011، ومساعد مدير إدارة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، 2011 – 2014، وسفير مفوض وفوق العادة فى بغداد، 2014 – 2017 بالإضافة إلى شغله منصب سفير مفوض وفوق العادة فى إسلام أباد، سبتمبر 2017.

وأوضحت السفارة أن السفير الجديد -الحاصل على وسام الاستحقاق الوطنى بدرجة ضابط ووسام جوقة الشرف بدرجة فارس- يتحدث إلى جانب الفرنسية اللغتين العربية والانجليزية.