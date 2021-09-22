السفير خالد راضى يسلم أوراق اعتماده لوزير خارجية عمان

جدة - نرمين السيد - سلم السفير خالد راضى، صورة من أوراق اعتماده اليوم لوزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدى.



جدة - نرمين السيد - سلم السفير خالد راضى، صورة من أوراق اعتماده اليوم لوزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدى. جاء ذلك فى مقر وزارة الخارجية العمانية.

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