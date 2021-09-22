سفير الصومال بالقاهرة: مصر تشهد طفرة كبيرة فى التعليم العالى والبحث العلمى

ونوه السفير الصومالى، فى بيان اليوم الأربعاء، بما تشهده مصر من طفرة كبيرة فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى على كل المستويات ودورها الريادى فى مجال التعليم والبحث العلمى، حيث كانت لها بصمة كبيرة فى أفريقيا والعالم العربى على مر التاريخ.
وكان السفير الصومالى بالقاهرة شارك فى أعمال "المنتدى الإقليمى الأول للعلم المفتوح فى الدول العربية" المنعقد بجامعة الجلالة، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.
وأكد السفير الصومالى، أهمية المشروع الإقليمى "دعم عملية التشاور فى مجال العلم المفتوح فى المنطقة العربية"، والذى يتم تنفيذه من قبل اللجنة الوطنية المصرية لليونيسكو تحت رعاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، موجها الشكر إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى لما يقدمه من دعم إلى الدول الإفريقية وخصوصا الصومال من خلال تقديم التسهيلات والتيسيرات للطلاب الصوماليين وقبولهم للدراسة بالجامعات المصرية وتعزيز جهود تطوير التعاون الثنائى بين البلدين فى شتى المجالات، على نحو يحقق مصالحهما المشتركة ويعكس العلاقات التاريخية التى تجمع بين مصر والصومال.
وأعرب السفير الصومالى عن سعادته بعقد مثل هذه المنتديات، إذ تعكس اهتمام مصر الكبير بالتعلم والبحث العلمى.
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