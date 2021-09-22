وزيرة البيئة تكشف تطورات استضافة مصر لمؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - عرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تقريرا حول مستجدات استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين COP27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.





وأوضحت الوزيرة أنه جرى تشكيل لجنة من الوزارات المعنية لترتيب التجهيزات اللازمة، واستقبلت اللجنة بعثة الأمم المتحدة والتى تفقدت المقر الذى يشهد انعقاد المؤتمر بمركز المؤتمرات بشرم الشيخ، للتأكد من جاهزية قاعات الاجتماعات، ومناقشة كل ما يخص تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجهيزات السمعية والبصرية، فضلا عن زيارة عدد من الفنادق التى ستستضيف الوفود المشاركة.

وأشارت الوزيرة إلى إشادة البعثة بتميز مصر فى التحضيرات الخاصة باستضافة مؤتمر الأطراف ليس من الناحية اللوجستية فقط، ولكن من إدراك وفهم القضايا الخاصة بالتغير المناخى.

وأكدت وزير البيئة أن الحكومة تعمل على التجهيز لاستضافة مصر لمؤتمر COP27 وفق خطة عمل تشمل عدة محاور منها الدعاية والتسويق للحدث، وتدبير كافة اللوجستيات والنواحى التنظيمية والفنية المرتبطة بهذا الحدث الدولى المهم.

وتطرقت الوزيرة إلى ترتيبات الجناح المصرى فى مؤتمر الأطراف COP26 بجلاسكو بالمملكة المتحدة، مشيرة إلى أنه تم حجز الجناح الخاص بمصر فى المؤتمر، وتم إعداد التصميم المعمارى الخاص بالجناح على نحو مميز، وتم اعداد بروتوكول تعاون بشأن التجهيزات اللوجستية الخاصة بالجناح المصرى.