مدبولى: فخور بكفاءة الشركات المصرية فى تنفيذ المشروعات الكبرى

جدة - نرمين السيد - ووجه مدبولى، فى مستهل الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، الذى عُقد اليوم الأربعاء برئاسته، الشكر للقوات المسلحة على الإنجاز، وكذلك الوزارات والجهات والشركات التى شاركت فى تنفيذ هذه المشروعات.

وأعرب عن سعادته كمهندس بما وصلت إليه الشركات المصرية من كفاءة وقدرة على تنفيذ المشروعات الكبرى بجودة، وبتوقيتات زمنية دقيقة.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن ما تم افتتاحه من مشروعات تنموية وخدمية له دور كبير فى دعم جهود الدولة لتنمية سيناء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذه البقعة الغالية على المصريين، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات ستسهم فى ربط سيناء بباقى انحاء الجمهورية، وتيسير الحركة منها وإليها، تعزيزًا لجهود جذب المزيد من الاستثمارات لهذه المنطقة الحيوية.