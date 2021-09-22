فيديو - الإنصاف وقول الحق .. وزير الأوقاف يوضح أعمدة بناء الدولة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن أهم أعمدة بناء الدولة هى رئيسها وعلمها ونشيدها الوطنى، لافتًا إلى أن هناك فترة كان هناك من يخشى أن يقول على الأمر حلال، وذلك بسبب الجماعات المتشددة.





أضاف وزير الأوقاف فى فيديو جديد نشرته قناته الرسمية على موقع "يوتويب" أن الفترة التى سيطرت فيها الجماعات المتشددة أصبح التشدد هو السمة السائدة حينذاك، مع العلم أن الأصل فى الأشياء الإباحة، لافتا إلى أن المحور الثانى من محاور بناء الدولة الإنصاف وقول الحق، وعدم الخوف من الاتهام بالنفاق. تابع: "فى فترة من الفترات كان البعض يخشى قول الحق خوفا من رد فعل بعض المواطنين باتهامه بالنفاق، وكأن عليه فقط ذكر السيئات"، مؤكدًا أن القائد أهم أعمدة بناء الدولة، وضربه بمثابة ضرب معنوى للدولة. وشدد على أن احترام العلم والنشيد الوطنى من أولويات وثوابت أعمدة بناء الدولة، والجماعات الإرهابية لم تكن تحترم النشيد الوطنى أو علم الدولة.

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