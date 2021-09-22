/651406/مصر-تهنئ-لبنانبحصول-الحكومة-على-ثقة-البرلمان--وتؤكد-كل-الدعم--للأفضل

أجرى وزير الخارجية سامح شكري أمس اتصالاً هاتفيًا برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي هنَّأه خلاله على نجاحه في تشكيل الحكومة اللبنانية متمنياً له كل النجاح في التعامل مع التحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان على ضوء تأزم الوضع الاقتصادي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر تهنئ لبنانبحصول الحكومة على ثقة البرلمان وتؤكد :كل الدعم للأفضل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.