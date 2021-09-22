/651409/السكة-الحديد-تعلن-انتظام-سير-القطارات-بعد--خروج-قطار--القاهرة-أسوان-عن-القضبان

أعلنت هيئة السكة الحديد في بيان صادر عنها اليوم أنه في تمام الساعة 7.45 صباحاً اثناء مسير قطار83/ 2488 نوم اسوان / القاهرة بين المحطة القاهرة وورشة الفرز بعد نزول الركاب في محطة القاهرة حدث خروج 3 عربات من على السكة دون سقوطها ولم تتأثر حركة القطارات بالوجه البحري كما نتج عن الواقعة تأخر 5 قطارات وجه قبلي بمتوسط 30 دقيقة وفي تمام الساعة 8.40 صباح اليوم انتظمت حركة القطارات على الوجه القبلي.

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وكان قد خرج عربات قطار ركاب رقم 83 القادم من أسوان عن مساره على القضبان،ودفعت هيئة السكه الحديد باوناش لرفع العربات الي مسارها.

وزير النقل ينعي المشير طنطاوي

ومن جانبه اخر قد نعي الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل باسمه واسم كافة العاملين بوزارة النقل ببالغ الحزن والاسى المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق الذي وافته المنيه صباح امس .

وأكد الوزير كامل الوزير وزير النقل ،ان مصر قد فقدت رمزا من رموزها الاوفياء وبطلا مخلصاً شارك في الدفاع عن الوطن في العديد من المعارك وافنى حياته في الدفاع عنه فهو احد رموز مصر العسكرية واحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة.

ويتقدم وزير النقل بخالص التعازي لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمؤسسة العسكرية العظيمة وأسرة الفقيد وجموع الشعب المصري داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.