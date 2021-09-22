/651423/سحب-عينات-من-محصول-الجوافة-بكفر-الدوار-وتحليلها-بالمعمل-المركزى-للمبيدات-صور

قال المهندس محمد إسماعيل الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، انه بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، واللواء هشام أمنه محافظ البحيرة ، وحرصا على وصول غذاء أمن و صحى للمواطنين، بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، خطتها الموسمية لتنفيذ برنامج رصد وتقصى متبقيات المبيدات بالمنتجات الزراعية ، بسحب عينات من المحاصيل ، لتحليلها بمعرفة المعمل المركزى للمبيدات ، والمعمل المركزى لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة بوزارة الزراعة ، لرصد نسب المتبقيات والتأكد من مطابقتها للمواصفات المصرية والتأكد من أنها ثمار نظيفة، لحماية الصحة العامة والبيئة ورفع كفاءتها وجودتها للمستهلك والتصدير، والحد من رش المبيدات لإنتاج ثمار خالية من متبقيات المبيدات، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

سحب عينات من محصول الجوافة بكفر الدوار وتحليلها بالمعمل المركزى للمبيدات

وأكد " الزواوى " على انخفاض نسبة متبقيات المبيدات فى الخضروات والفاكهة عن ما قبلة من الأعوام السابقة ، مشيرا إلى أن الانخفاض بسبب زيادة الوعى لدى العامة من العاملين بالقطاع الزراعى والإرشادات التى تقوم بها وزارة الزراعة والمديريات والإدارات الزراعية ، للمزارعين عن كيفية الاستخدام الأمن للمبيدات، لافتا إلى أن وزارة الزراعة لديها رغبة فى القضاء على اى تلوث ينتج عن استخدام أو تداول مبيدات الآفات الزراعية.

وأشار وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة أن جميع التحاليل تؤكد أن نتائج رصد متبقيات المبيدات فى الخضروات والفاكهة بالأسواق التى تم تحليلها فى المراحل السابقة مطمئنة ، وأن رصد متبقيات المبيدات يقوم بها المعمل المركزى للمبيدات، والمعمل المركزى لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، وتشمل الخطة تحاليل 13 محصولا، منها الطماطم والفلفل والفاصوليا والبطاطس والفراولة والعنب والخوخ والبرتقال ، وقد تم سحب عينات من محصول الجوافة خلال هذه المتابعة لتحليها والتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات ، خاصة أن محافظة البحيرة من المحافظات الكبيرة فى إنتاج محصول الجوافة .

محصول الجوافة في البحيرة

حيث قامت لجنة الوزارة المكونة من المهندس محمد محمود أبو عاصى ، والمهندس ياسر احمد كامل ، من الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة ، يرافقهم المهندس منصور أمين غانم مدير إدارة المكافحة البستانية ، والمهندس حصافى الحسينى حرحش رئيس قسم المكافحة البستانية ، و المهندس منصور إسماعيل بسيس رئيس قسم المكافحة البستانية بكفر الدوار ، بالمرور على محصول الجوافة بزمام جمعية منشية قومبانية أبو قير ، وجمعية دفشو ، وذلك بحضور أصحاب تلك المزارع المنزرعة ببساتين الفاكهة .

وتلاحظ معالجة بعض المساحات من الآفات ، وتم سحب عينات للمعمل المركزى للمبيدات بوزارة الزراعة من محصول الجوافة ، وذلك لتحليلها لمعرفة الأثر المتبقى من المبيدات حفاظا على الصحة العامة للإنسان بمحافظة البحيرة .